Эксперты назвали причины резкого сокращения населения Украины

Эксперты Государственной службы статистики ранее обнародовали информацию о том, что в течение этого года население Украины сократилось на 120 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, эксперты объяснили, почему численность населения нашей страны сокращается очень быстрыми темпами. Павел Шевчук, сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи, заявил о том, что негативная тенденция в демографии Украины прослеживается уже несколько десятилетий, и она в ближайшие годы не изменится. Он заметил, что одна из главных причин депопуляции кроется в том, что, в последнее время рождаемость находится не на самом высоком уровне, а вот смертность, напротив, продолжает расти.
Например, за период с января по июль 2017 года рождаемость в Украине составила 209 433 тысячи, тогда как смертность за этот период была почти в полтора раза выше – 340 699 тысяч. Главные причины сокращения населения – слишком низкий уровень доходов и, как следствие, нежелание рожать детей, высокий уровень эмиграции и высокий уровень смертности.