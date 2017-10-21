Известный волонтер рассказал, кто может быть причастным к протестам в Украине

Причастными к активизации протестных настроений в Украине могут быть силы, финансирование которых осуществляется Россией. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью журналистам «Обозревателя» озвучил известный волонтер и военный журналист Мирослав Гай.
«Еще во времена Сталина проплачивались и Путин проплачивает, к примеру, те или иные организации праворадикального направления, или же оппозиционные партии. В качестве меценатства. Цель таких акций – усиление непосредственно в середине страны, которая для него представляет определенный интерес, внутреннюю напряженность, социально-политическую напряженность. По моему убеждению, сейчас у нас происходит то же самое», - считает он. Вместе с тем, волонтер уверен, что для подобного влияния еще не создана соответствующая социальная база.
«Неужели у нас мало сил, лояльно настроенных по отношению к Москве? Например, во Франции подкупают избирателей, в США доказывают вмешательство в выборы, когда говорят о Венгрии, Молдове. Так почему мы считаем, что у нас в Украине, где подобное влияние постоянно было мощным, где у России есть бизнес, свои бизнесмены, бывшие КГБшники, мы думаем, что здесь они этого не делают», - добавил Гай.