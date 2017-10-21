Хлывнюк: «Нельзя обвинять украинских артистов, выступающих в России»

Андрей Хлывнюк, лидер группы «Бумбокс», заявил о том, что нельзя обвинять украинских артистов, гастролирующих в России, поскольку они не нарушают законодательство Украины, передает replyua.net со ссылкой на программу Зе Интервьюер.
«Я подчеркиваю - если ты не нарушил закон, то ты не преступник. Никакой закон не запрещает гастрольную деятельность в России. Люди, которые это делают, не нарушают закон. Дальше уже начинается человеческое, включаются другие штуки», - заявил музыкант. Хлывнюк при этом подчеркнул, что нельзя подталкивать людей на путь диссидентства, поскольку речь идет о выборе для каждого человека.
Также музыкант отметил, что многие артисты добивались успеха большим трудом, и сейчас они не готовы его потерять, поэтому нельзя их в чем-то обвинить. Напомним, что ранее Хлывнюк заявил о готовности выступить в Крыму, однако поставил условие – он выступит бесплатно, но перед концертом прозвучит украинский гимн, а на сцене будет висеть украинский флаг.