Манн: «Украинские СМИ распространяют тотальную ложь о Саакашвили»

Соломон Манн, израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что хочет внести ясность в одну ситуацию, информирует replyua.net.
По его словам, СМИ Украины распространяют лживую информацию о том, что Михаил Саакашвили якобы просил политическое убежище, но это неправда. «Разобрался в документах и сообщаю, что пресса лжет украинцам. Саакашвили попросил не политического убежища, а политической защиты. Политическое убежище может попросить гражданин другой страны для проживания. Но Саакашвили - гражданин Украины до тех пор, пока суд не рассмотрит его вопроса в рабочем порядке. По закону указы президента до решения суда - это всего лишь хотелки президента», - отмечает эксперт.
По словам Манна, единственное, о чем просил грузинский политик, - об охране от политического преследования, однако украинские СМИ переделали эту просьбу в «политическое убежище», поскольку гнались за очередным скандалом. Манн отметил, что лично он настроен против Саакашвили и его реформ в Грузии, считает его обманщиком и лузером, однако выступает за то, чтобы исключить любую ложь и нарушение законов администрацией Порошенко.