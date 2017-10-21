Украина импортировала газ на сумму два миллиарда долларов

В период с января по август текущего года Украина импортировала 8,8 миллиардов кубометров газа на сумму 1 миллиард 990 миллионов долларов. Как передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, такие данные обнародовали в Государственной службе статистики.
Сообщается, что в августе этого года средняя цена тысячи кубометров газа, импортированного в Украину, достигала 210,4 долларов, при этом в июле средняя цена была ниже – около 206 долларов, а в июне, напротив, выше, - порядка 216 долларов США. Дороже всего Украине обходился газ в феврале текущего года – за тысячу кубометров было заплачено около 252 долларов.
Главным импортером (контрагентом)в этом году стала Швейцария, импортировавшая в Украину около 3,57 миллиардов кубометров топлива. Далее идут контрагенты из Германии, Франции Польши, Великобритании, Венгрии, Чехии, Люксембурга, Словакии, Австрии и Италии. Прямой импорт из России Украина больше не осуществляет.