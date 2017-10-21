Россия и НАТО обсудят войну в Украине

Как информирует replyua.net, в сообщении издания отмечается: «Встреча представителей Российской Федерации и Североатлантического Альянса, которая состоится 26 октября в Брюсселе, уже второй раз за текущий год». Кроме того в информации отмечается, что основными темами встречи будут вооруженные конфликты в Украине и Афганистане, а также методы для снижения риска несчастных случаев во время военных учений и наблюдения за рубежом.
В свою очередь в офисе генерального секретаря НАТО напомнили, что последний раз совет Североатлантического Альянса и России был проведен в марте месяце текущего года. За период 2016 года стороны провели три таких встречи. В сообщении также говорится: «После аннексии Крыма Россией и поддержки сепаратистов на Донбассе НАТО попросту «заморозило» всякие сотрудничества с Кремлем, однако не прекратило деятельности дипломатических каналов. В ходе всех предыдущих заседаний Совета РФ-НАТО на уровне дипломатов стороны так и не смогли достичь согласия».