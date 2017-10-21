Реформу медицины заблокировали: депутат рассказал о причинах

Трое депутатов Верховной Рады – представители «Оппозиционного блока» Игорь Шурма и Михаил Папиев, а также внефракционный Олег Мусий, способствовали блокированию принятой в четверг, 19 октября, медицинской реформы, передает replyua.net. Для этого упомянутые депутаты внесли на рассмотрение Верховной Рады соответствующий проект постановление, которым предусмотрена отмена предыдущего решения.
В интервью журналистам одного из интернет-изданий Михаил Папиев сообщил, что в ходе принятия закона многократно нарушалась процедура.
«В первую очередь, нужно уважать украинское законодательство и, в первую очередь, регламент Верховной Рады Украины. Когда столь важные и судьбоносные для украинского народа законы принимаются, их необходимо принимать правильно. Когда закон принимается с нарушением регламента, я считаю это своим гражданским долгом в соответствии с полномочиями, которые предусмотрены этим самым регламентом. А там четко отмечается, что «если нарушена процедура, установленная этим законом, то народный депутат Украины может на протяжении двух дней обратиться к главе ВР Украины и подготовить соответственное постановление об отмене принятия решения». Нарушения там были серьезными», — заявляет политик.