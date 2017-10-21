Нусс: «На высшем политическом уровне дана оценка происходящему в Киеве. Еще не поздно одуматься!»

Павел Нусс на своей странице в Фейсбуке написал о том, что украинцы и все мировое сообщество уже услышали оценку происходящему в Киеве, причем она была сделана на высшем политическом уровне, передает replyua.net.
«Как уже неоднократно было сказано, организаторы акций протеста под стенами Верховной Рады в Киеве имели цель дестабилизировать ситуацию в стране, а выдвинутые ими требования служили лишь прикрытием, и об этом сегодня открыто сказал ПП. И эти заявления небезосновательны», - пишет Нусс. По его словам, еще не поздно одуматься и сделать шаг назад, осудив наступление сил реванша на государственность Украины.
«Порошенко и украинская армия являются гарантами нашей с Вами свободы и независимости от "русского мира", но гарантировать эту свободу они смогут лишь в том случае, если мы продолжим наше общее стремление к национальной консолидации! Да. Гарантами, я не ошибся», - подчеркивает эксперт. Нусс добавил, что сейчас нет ни одного основания для смены власти в стране насильственным путем, и идея сместить Порошенко равна предательству.