Алена Зайцева: пострадавшая или убийца?

Как передает replyua.net, наконец-то состоялся суд по делу Алены Зайцевой. Девушка за рулем своего Lexus 18 октября в результате аварии сбила 11 людей на пешеходной дорожке, 6 из которых скончались. Как стало известно, Зайцева является приемной дочерью влиятельного харьковского бизнесмена.
В университете девушку охарактеризовали как достаточно ленивую студентку. Староста группы рассказала, что Алена не похожа на типичного «мажора» - она скромная и тихая девушка. Как выяснилось позже, Зайцева не раз была оштрафована за несоблюдение правил дорожного движения. Этот факт отчим девушки отрицает, но в интернете нашлась видеозапись с вебкамер, где Алена едет на высокой скорости на красный свет.
Ко всему, во время суда следователь заявил, что экспертиза нашла в моче девушки опиаты. Они могли стать причиной этой жуткой аварии. Сама Алена свою вину не признает, но глубоко сожалеет о том, что погибли люди. Объяснения по поводу обнаруженных опиатов в анализах обвиняемая сторона дать не смогла. Все ходатайства и просьбы адвоката Зайцевой о переносе заседания были отклонены судом. В результате, в 6 часов вечера было принято решение взять Алену Зайцеву под стражу без права внесения залога на 60 суток.