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Гройсман озвучил время своего выхода на пенсию

Гройсман озвучил время своего выхода на пенсиюДо выхода на пенсию главе правительства Украины Владимиру Гройсману остался 21 год. Такую информацию сообщил сам глава Кабмина во время брифинга в Луцке, о чем пишет «УНИАН». В это же время главный министр Украины отметил, что на сегодняшний день его трудовой стаж составляет 23 года.

Как информирует replyua.net, премьер-министр заявил: «Мне 39 лет, а до выхода на пенсию мне лишилось еще 21. Я имею трудовой стаж 23-24 года. Фактически мне осталось полтора года, чтобы получить 25 лет трудового стажа». Также он подчеркнул: «Если мы приплюсуем 21 года, который мне необходимо отработать до выхода на пенсию, до моего уже существующего стажа то, в общем, это даст 44 года трудового стажа, а на сегодняшний день нужно 25».

Он в частности подчеркнул, что Кабмин Украины создал справедливую систему, которая отдаст должное тем украинцам, которые работали честно и честно платили взносы в ПФУ. Гройсман также добавил: «Следующий перерасчет пенсий будет в 2019 году. Это будет являться еще одним важным шагом, который даст нам возможность повысить пенсии. А пока что мы сделали шаги, которые уже дали нам возможность поднять пенсии и сделать перерасчет для 9 миллионов украинцев, которые получают пенсии».
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