Гройсман озвучил время своего выхода на пенсию

Как информирует replyua.net, премьер-министр заявил: «Мне 39 лет, а до выхода на пенсию мне лишилось еще 21. Я имею трудовой стаж 23-24 года. Фактически мне осталось полтора года, чтобы получить 25 лет трудового стажа». Также он подчеркнул: «Если мы приплюсуем 21 года, который мне необходимо отработать до выхода на пенсию, до моего уже существующего стажа то, в общем, это даст 44 года трудового стажа, а на сегодняшний день нужно 25».
Он в частности подчеркнул, что Кабмин Украины создал справедливую систему, которая отдаст должное тем украинцам, которые работали честно и честно платили взносы в ПФУ. Гройсман также добавил: «Следующий перерасчет пенсий будет в 2019 году. Это будет являться еще одним важным шагом, который даст нам возможность повысить пенсии. А пока что мы сделали шаги, которые уже дали нам возможность поднять пенсии и сделать перерасчет для 9 миллионов украинцев, которые получают пенсии».