Ляшко «затравили» в сети из-за поддержки медреформы

Как сообщает replyua.net, после того как Олег Ляшко проголосовал за новую медицинскую реформу, народ начал нападать на политика в комментариях под его постами в социальной сети «Facebook». Но, он держится достойно и объясняет свой выбор, и почему он считает его правильным.
«Медицины в Украине нет! Каждый украинец платит деньги в больнице, а если их денег – умирает» - утверждает Олег Ляшко. И логика в его словах, конечно есть. Наша медицина не совершенна, пенсионеры не могут обратиться к врачу своевременно за помощью, потому не хватает денег даже на еду, о каком лечении может идти речь. И так живет каждый пятый украинец, обращаясь в больницу только в крайнем случае, когда уже терпеть ту или иную боль невозможно.
Ляшко уверен в правильности своего выбора, к тому же «хуже уже не будет» - заявил политик. В конце концов, даже попытка что-то изменить дорого стоит. На нападки людей за будущие увольнения Олег Ляшко отвечает коротко и ясно - «По нашему требованию в законе предусмотрен запрет на закрытие медицинских заведений и сокращение врачей». Теперь остается только наблюдать за соблюдением поправок закона и верить в лучшее.