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Рева озвучил средний размер пенсий после их поднятия

Рева озвучил средний размер пенсий после их поднятияВ Украине после перерасчета пенсий средняя выплата выросла на 560 гривен. Таким образом, средняя пенсия отныне составляет 2447 гривен. Такие данные сегодня в Верховной Раде Украины привел министр социальной политики Андрей Рева.

Как информирует replyua.net, чиновник заявил: «Начиная с 11 октября в действие вступили положения, которые касаются перерасчета пенсионных выплат. В Украине из общего числа пенсионеров, а это 11 миллионов и 700 тысяч граждан, размер пенсии повышен для 10,5 миллиона человек, или 90 процентам от общего количества пенсионеров».

При этом Рева уточнил: «Пенсии не были пересчитаны почти 900 тысячам человек, которые получают социальные выплаты по специальным законам, то есть речь идет о нардепах, государственных служащих… Кроме того, соцвыплаты не были пересчитаны тем категориям украинцев, которым пенсии были назначены в 2015-2017 годах». Помимо прочего, согласно со словами министра, после перерасчета пенсий средний их размер был поднят на 559 гривен и достиг 2446 гривен.
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