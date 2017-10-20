Рева озвучил средний размер пенсий после их поднятия

Как информирует replyua.net, чиновник заявил: «Начиная с 11 октября в действие вступили положения, которые касаются перерасчета пенсионных выплат. В Украине из общего числа пенсионеров, а это 11 миллионов и 700 тысяч граждан, размер пенсии повышен для 10,5 миллиона человек, или 90 процентам от общего количества пенсионеров».
При этом Рева уточнил: «Пенсии не были пересчитаны почти 900 тысячам человек, которые получают социальные выплаты по специальным законам, то есть речь идет о нардепах, государственных служащих… Кроме того, соцвыплаты не были пересчитаны тем категориям украинцев, которым пенсии были назначены в 2015-2017 годах». Помимо прочего, согласно со словами министра, после перерасчета пенсий средний их размер был поднят на 559 гривен и достиг 2446 гривен.