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Поклонська спростувала інформацію про наявність у неї українського громадянства

Поклонська спростувала інформацію про наявність у неї українського громадянства
Колишній прокурор Криму, а нині депутат нелегітимної Держдуми Росії Наталя Поклонська в інтерв'ю журналістам заявила, що закон щодо позбавлення її українського громадянства підписав ще колишній президент України-втікач Віктор Янукович, інформує replyua.net з посиланням на телеканал «Дождь». «У березні 2014 роки я вийшла з українського громадянства і є громадянкою Росії», - заявила вона. Крім того, політик наголосила, що у неї є указ президента України Віктора Януковича від 21 березня 2014 року щодо виходу її та інших працівників прокуратури Криму з громадянства України.

«Янукович на той момент перебував у Ростові-на-Дону, однак ще продовжував залишатися легітимним президентом України», - підкреслила Поклонська. У той же час, за її словами, нинішня українська влада не розглядає звернення про вихід з українського громадянства російськомовних громадян України. «Для Києва є вигідним утримання цих людей, так як вони використовують їх як заручників. Якби вони розглядали подібні звернення, сьогодні день вже 90% людей вийшли б з громадянства», - додала Поклонська.

Варто зазначити, що видання «Українська правда», посилаючись на офіційну відповідь Адміністрації президента, повідомило,що депутат Держдуми Наталія Поклонська, яка свого часу була очільницею підконтрольної окупантам «прокуратуру» Криму, на сьогоднішній день залишається громадянкою України.
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