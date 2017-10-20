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СпецтемаВ Гааге Украине не удалось доказать очевидное, – эксперт

Олег Ляшко хочет сажать в тюрьму за вождение в алкогольном опьянении

Олег Ляшко хочет сажать в тюрьму за вождение в алкогольном опьянении
После ужасного ДТП в Харькове Олег Ляшко хочет зарегистрировать новый законопроект, который был разработан вместе с Игорем Мосийчуком, о радикальном усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает replyua.net.

Политика тронула трагедия за живое, и он решил принимать жесткие меры наказания. «В Харькове погибло 6 человек из-за пьяной мажорки. За годы независимости больше чем 160 тысяч человек погибли из-за пьяных водителей. Парламент больше не должен молчать» - опубликовал Олег Ляшко на своей странице в социальной сети «Facebook». Суть законопроекта такова, что за вождение в нетрезвом виде должны будут отбирать права навсегда и сажать в тюрьму на 5 лет; за «пьяное ДТП» - изъятие прав навсегда и тюремное заключение на 10 лет; за вождение без прав, поле их изъятия за пьянство – 10 лет тюремного заключения.

«Только драконовскими наказаниями можно прекратить пьянство на дорогах!» - констатировал скандальный политик. Примут ли другие украинские политики такую же позицию – покажет время, а пока что приходится ходить по улицам, поглядывая с опасением на быстро проезжающие мимо машины.
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