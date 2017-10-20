Петр Порошенко рассказал о том, как ГПСУ спасла ему жизнь

Как информирует replyua.net, согласно со словами украинского лидера это произошло тогда, когда он был в Луганске. По его словам, инцидент с президентом произошел «буквально в двух сотнях метров от захваченного здания СБУ», а также в пунктах пропуска «Должанский» и «Изварино». Президент заявил: «Могу фактически сказать, что воины-пограничники, пограничная разведка просто спасли мою жизнь. Именно в результате этого я здесь, чтобы поблагодарить словами искреннего уважения и благодарности, так как уровень профессионализма разведчиков-пограничников невероятно высок».
Согласно словам главы Украинского государства, бойцы разведки ГПСУ одними из первых сообщили о начале непосредственных силовых и специальных мероприятий России по аннексии Крымского полуострова. А в самом ведомстве, в свою очередь, отметили, что во время обращения к пограничникам гарант Конституции Украины подчеркнул, что сегодня исполняется четырнадцать лет со дня создания разведки Администрации Госпогранслужбы.