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Розенблат хотел вылететь в Германию со стационара

Розенблат хотел вылететь в Германию со стационараПарламентарий Борислав Розенблат находился на стационарном лечении в одной из житомирских больниц с 17 октября 2017 года, о чем заявили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также эту информацию, как пишет «Украинская правда», подтвердил и сам депутат Верховной Рады Украины.

Как передает replyua.net, во время судебного заседания обвинительная сторона не один раз повторяла, что 19 октября народный избранник должен был находиться в медучреждении на стационарном лечении. Несмотря на это, рано во время обхода доктора заметили, что депутата нет на месте. Говоря с журналистами Розенблат сказал: «Я находился с 17 числа в больнице на стационаре. Я действительно покинул 19 числа ранним утром медучреждение и отправился в аэропорт».

Помимо того, нардеп подтвердил, что он проходил регистрацию на самолет через дипломатический паспорт. В частности парламентарий заявил: «Я прошел на регистрацию через дипломатический паспорт, потому что я просто первым достал его, я просто не различаю их». Как известно, в настоящее время в суде по делу Розенблата объявлен перерыв. Правозащитники депутата ВРУ просят оставить ходатайство прокурора о возложении на политики обязательств без рассмотрения.
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