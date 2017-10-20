Розенблат хотел вылететь в Германию со стационара

Как передает replyua.net, во время судебного заседания обвинительная сторона не один раз повторяла, что 19 октября народный избранник должен был находиться в медучреждении на стационарном лечении. Несмотря на это, рано во время обхода доктора заметили, что депутата нет на месте. Говоря с журналистами Розенблат сказал: «Я находился с 17 числа в больнице на стационаре. Я действительно покинул 19 числа ранним утром медучреждение и отправился в аэропорт».
Помимо того, нардеп подтвердил, что он проходил регистрацию на самолет через дипломатический паспорт. В частности парламентарий заявил: «Я прошел на регистрацию через дипломатический паспорт, потому что я просто первым достал его, я просто не различаю их». Как известно, в настоящее время в суде по делу Розенблата объявлен перерыв. Правозащитники депутата ВРУ просят оставить ходатайство прокурора о возложении на политики обязательств без рассмотрения.