Как информирует replyua.net, в том числе, Микольская сообщила, что экспорт товаров из нашей страны за вышеуказанное время достиг 27,5 миллиарда американских долларов, что в процентном эквиваленте составляет 21,1%. Согласно ее словам, самым крупным партнером в экспорте товаров из Украины является Европейский Союз. Доля экспорта со странами Евросоюза достигает 40 процентов. Вслед за ЕС идет Российская Федерация (9,5 процента), Турция (5,8 процента), Индия (5,3 процента), Египет и Китай с долей в 4,8 и 4,6 процента соответственно.
Ранее украинские средства массовой информации уже сообщали, что по итогам с января по август месяцы текущего года Украина увеличила импорт товаров из территории старны-агрессора – Российской Федерации на 37,2 процента, до 4,2 миллиарда долларов.