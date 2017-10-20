Олег Ляшко пообедал в столовой одного из Харьковских лицеев

Международный день повара не прошел зря для работников столовой физико-математического лицея в Харькове. Политик Олег Ляшко посетил их с дегустацией и был очень доволен вкусным обедом. Нежданный визит политика не застал врасплох сотрудников лицея, работа была слаженной и кипела во всю силу. После вкусного угощения Олег Ляшко не поскупился на благодарность и похвалу. Об этом сообщает replyua.net.
«Спасибо поварам, которые вкладывают душу в свои блюда» - поблагодарил скандальный политик кудесников кухни лицея. «В столовой физико-математического лицея невероятно вкусные обеды!» - восторгался угощением скандальный политик. Также Ляшко не забыл и о поздравлениях с профессиональным праздником. На своей странице в социальной сети «Facebook» он опубликовал пост, на который уже позитивно отреагировали люди. «В международный день повара поздравьте и своих домашних поварят, которые и в будни, и в праздники стараются порадовать вас чем-то вкусненьким» - сказал политик.
Поле публикации данного поста, в течение трех часов ним уже поделились около 20 людей и нажали на «like» около 150 пользователей. Многие повара не поскупились на комментарии с благодарностями за поздравления и позитивный отзыв об их работе.