Перед убийством Вороненков готовил важный проект в Украине

Роман Говда, прокурор Киева, заявил о том, что Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы РФ, незадолго до своего убийства хотел начать сбор и обнародование неизвестной информации об оккупации Донбасса и аннексии Крыма, передает replyua.net со ссылкой на Уринформ.
«Вороненков планировал в начале апреля 2017 года начать новый проект. Этот проект заключался в сборе и обнародовании неизвестных фактов об аннексии Крыма и оккупации Донбасса», - заявил Говда. По его словам, бывший депутат планировал установить, кто конкретно принимал решение о военных действиях на Донбассе и об аннексии полуострова. Следствие считает, что проект Вороненкова, а также преследование его российскими спецслужбами за некогда возбужденное им уголовное дело «Трех китов» и его позицию относительно пребывания российских войск на территории Украины привели к заказу убийства.
Прокурор при этом подчеркнул, что так и не удалось установить личности людей, стоявших за государственной позицией РФ в убийстве политика. «Сейчас это невозможно конкретизировать. Мы не можем проводить собственных следственных действий на территории России в нужных объемах», - добавил прокурор.