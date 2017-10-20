Дэвид Линч посетит Киев

Дэвид Линч, культовый американский режиссер, известный многими работами, с 16 по 18 ноября будет находиться в Украине.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, в Киеве Линч откроет представительство своего благотворительного фонда David Lynch Foundation, а также проведет целый ряд важных встреч. Ожидается, что режиссер проведет несколько встреч с представителями властей, студентами, политической, деловой и творческой элитой. Позже Линч отправится в Грузию, где будет присутствовать на открытии Кинематографического университета, названного в его честь. Фонд Линча основали в 2005 году для финансирования обучения трансцендентальной медитации в учебных заведениях. Сейчас фонд помогает таким группам риска, как ветераны войн, беженцы, жертвы домашнего насилия, бездомные, заключенные тюрем.
Дэвид Линч прославился еще несколько десятилетий назад, сняв фильм «Голова-ластик». Позже последовали другие знаковые работы: «Синий бархат», «Дюна», «Твин Пикс», «Человек-слон», «Маллхолланд драйв» и многие другие. В мае этого года режиссер заяви об окончании карьеры.