Гройсман просит ВР не затягивать с принятием госбюджета на 2018 год

Глава украинского правительства Владимир Гройсман обратился с призывом к депутатам Верховной Рады не медлить с голосованием за принятие государственного бюджета на следующий год. Как передает replyua.net, об этом премьер-министр заявил во время сегодняшнего часа вопросов к правительству в парламенте. «Мы должны принять бюджет на следующий год в как можно сжатые сроки, чтобы мы не тянули «под елку». Кабинет министров подал его на рассмотрение еще в сентябре, с фракциями была проведена качественная работа, что же нам тянуть?», - заявил Гройсман.
Премьер-министр Украины также отметил, что в бюджете на 2018 предусматривает выделение средств на оборону, поддержку агропромышленного комплекса, финансирование дорог и на рост социальных стандартов.
Напомним, что 15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект госбюджета на следующий год. В документе предполагает рост валового внутреннего продукта Украины на 3%, инфляцию – на уровне 7%, дефицит бюджета – 2,4% ВВП и увеличение минимальной заработной платы до 3723 грн.