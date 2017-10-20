Усик побывал на передовой и пообщался с военными

Александр Усик, украинский боксер, съездил на передовую зоны АТО – в Марьинку, где пообщался с украинскими военнослужащими.
Как передает replyua.net, об этом Олег Слободян, помощник руководителя Государственной пограничной службы, написал на своей странице в Фейсбуке. Слободян отметил, что к приезду Усика украинские военные готовились – они даже обустроили ринг из тех материалов, что были под рукой, и попросили боксера преподать им мастер-класс, и, естественно, Усик не мог отказать бойцам. Нужно отметить, что Усик – не первый известный боксер, который поддерживает моральных дух военнослужащих.
22 июня украинские футболисты, среди которых Артем Федецкий, главный тренер молодежной команды Карпат U-19 Андрей Тлумак и бывший игрок Карпат Михаил Кополовец провели символический поединок в пригороде Донецка. В этой игре также принимали участие сотрудники Госпогранслужбы и военнослужащие ВСУ.