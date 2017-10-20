Поклонская до сих пор является гражданкой Украины

Экс «прокурор» незаконно аннексированного Крыма, а сейчас депутат российской Государственной думы Наталья Поклонская по сегодняшний день является гражданство Украины. Как передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду», соответствующая информация присутствует в тексте ответа Администрации президента на запрос народного депутата от БПП Сергея Лещенко.
В частности, из письма становится очевидно, что ни Миграционная служба, ни Министерство иностранных, ни иные дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства.
«В соответствии со статьями 24 и 25 Закона «О гражданстве» полномочия по подготовке представлений об утрате лицами гражданства Украины на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляются Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями», - объясняют в администрации. Там отметили, что сами прислали в миграционную службу и МИД соответствующее обращение и ждут реакции.