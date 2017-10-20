Коррупция в рядах ВСУ: Суд арестовал полковника Генштаба на два месяца

Как информирует replyua.net, военная прокуратура Дарницкого гарнизона вручила задержанному уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения в соответствии с частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Сообщается, что иск военной прокуратуры Дарницкого гарнизона был удовлетворен Дарницким районным судом Киева. Фемида также приняла решение отстранить военного от занимаемой должности. В постановлении говорится, что полковнику была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток с правом выхода под залог в 96 тысяч гривен.
Ранее уже сообщалось, что сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с военной прокуратурой Дарницкого гарнизона задержали одного из начальников отдела Генерального штаба ВСУ во время получения взятки в сумме 3 тысячи долларов США.