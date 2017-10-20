Трагедия МН17: специалисты не сомневаются в вине России

Как информирует replyua.net, очередным фактом, подтверждающим то, что пассажирский авиалайнер рейса МН17 был сбит Россией, стало обнародованное новое фото зенитно-ракетной установки Бук. В своем расследовании эксперты пишут: «До настоящего времени сомнений практически не было в том, что пассажирский самолет «Боинг» был сбир Буком-332 из Российской Федерации. Но после сегодняшнего дня, когда было обнародовано уже девятое по счету доказательство присутствия на востоке Украинского государства установки, принадлежащей армии Путина, сомнений в этом никаких быть больше не может».
Примечательно, что опубликован был уже девятый снимок с Буком-332 на Донбассе. Однако никаких определенных выводов по снимку со стороны объединенной следственной группы (JIT) по изучению обстоятельств трагедии пока что не звучало. Детективы уверенны, что снимок с Буком был сделан в Макеевке 17 июля 2014 года, то есть в тот день, когда был сбит самолет с людьми. В следственной группе сообщили: «JIT имеет подозрения, что это именно тот Бук, из которого был сбит рейс МН17».