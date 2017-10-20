Тымчук: В «Л/ДНР» вновь рассматривают введение срочной службы и призыва

На своей странице в соцсети Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук сообщил, что подконтрольные России боевики в очередной раз начали рассматривать возможность введения призыва и срочной службы на временно неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, передает replyua.net. По информации эксперта, для проведения активной «призывной кампании» террористы используют социальные сети, а также учебные заведения региона.
«Представители командования «1-го АК ДНР» и «2-го АК ЛНР» вновь обсуждается возможность относительно введения «призыва» и «срочной службы». Основным контраргументом введения «призыва» являются политические соображения руководств «ДНР» и «ЛНР», однако с учетом обостряющейся в настоящее время проблемы неукомплектованности подразделений (дезертирство, невосполнимые и санитарные потери) некоторые командиры и начальники в обоих «армейских корпусах» требуют, чтобы данный вопрос был решен», - отметил Тымчук.
В последний раз активные обсуждения призыва на оккупированных территориях Донбасса фиксировались в феврале-марте текущего года, подчеркнул народный депутат.