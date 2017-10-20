Семерак: снижение употребления газа в Украине способствует загрязнению воздуха

В течение последнего времени на территории Украины отмечается увеличение объема выбросов в воздух вредных веществ. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью изданию «Галичина» озвучил глава Министерства экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
«Такая ситуация стала возможной в связи со снижением потребления природного газа и активного использования, к примеру, угля или мазута для производства, обогрева помещений и других нужд. Приходится с сожалением констатировать, что это приводит к увеличению уровня загрязнения атмосферного воздуха», – заявил высокопоставленный чиновник. Кроме того, высокопоставленный чиновник отметил, что нередко украинскими органами местного самоуправления средства направляются не для охраны природы, а для того, чтобы решить другие проблемы социального характера.
«В Украине показатель экологического образования находится на очень высоком уровне. Таким образом, это влияет на действия представителей органов местного самоуправления. У нас нет понимания того, что состояние окружающей природной среды непосредственно влияет на состояние здоровья и жизни людей», – добавил министр экологии и природных ресурсов.