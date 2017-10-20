Соболев и компания во время голосования в Раде не дали голосов за законопроект, который требуют под парламентом

Верховная Рада провалила не только все три законопроекта с изменениями избирательного законодательства, но и обманула сама себя. До начала голосования вроде бы все договорились, что законопроект, набравший больше всего голосов, но недобравший до принятия, отправляют на доработку авторам. И, конечно, как только все три проекта провалили, тот, который набрал 177 голосов, никто ни на какую доработку не отправил. Голосов не набралось. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил украинский политолог Алексей Голобуцкий.
Он отмечает, что требовать, угрожая захватом парламента, внесения законопроектов, вовсе тебе не нужных, потому что с ними ты гарантированно пролетаешь мимо мандата Верховной Рады ІХ созыва и в итоге за них, естественно, не голосовать, но продолжать угрожать «вынесением власти» под предлогом непринятия этих вот законов.
Алексей Голобуцкий подчеркивает, это не глупость и не сумасшествие. Это откровенная наглость: когда даже не напрягаются, чтобы изобразить хоть формальную заинтересованность. «Обычный пофигизм наемных работников: нас тут наняли постоять и вот это покричать. Ну вот. Стоим. Кричим. Все – ставим галочку, задача выполнена. Хотите больше? По отдельному прайсу. При этом абсолютно игнорируется тот факт, что они не грузчики, а вроде как народные избранники, которым люди делегировали право управлять государством и отвечать за него», – резюмировал политолог.