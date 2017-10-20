ВСУ получат от США 40 «Хаммеров»

Как информирует replyua.net, в сообщении также говорится: «Украинский посол в США Валерий Чалый провел переговоры с руководством «AM-General», компанией-производителем военных транспортных средств «Хаммер». В переговорах также участвовали Исполнительный председатель компании, генерал в отставке Джек Кин, Главный исполнительный директор Энди Хоув и Исполнительный вице-президент предприятия Ларри Платт. Во время разговора были обсуждены возможные механизмы углубления сотрудничества Украины с известнейшими в мире производителями военных внедорожников».
В посольстве отметили: «Руководитель «AM-General» выразил заинтересованность в дальнейшем поддерживать Вооруженные силы Украины, которые противостоят агрессии Российской Федерации. В октябре будут направлены для нужд ВСУ 40 медицинских «Хаммеров», которые прибудут в Украину уже в ближайшее время».