Политолог: уже очевидно, что Саакашвили и депутатам «Сапопомочи» нужна только дестабилизация и перевыборы

«Рух новых сил», депутаты «Сапопомочи» и отдельные внефракционные депутаты, заявившие, что и дальше будут поддерживать протест под Верховной Радой зачем-то пошли к администрации президента. В этой связи важно понимать, что изначально в акции, начавшейся 17 октября, участвовали 6 общественных организаций, 9 политических партий, 11 народных депутатов. Основные требования участников акции: новый избирательный закон, отмена или ограничение депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметила политолог Олеся Яхно-Белковская.
Она отмечает, что после того, как часть решений была рассмотрена в Верховной Раде, а по остальным обозначена дальнейшая логика, большая часть участников вышла из акции. Остались только «Рух новых сил» Саакашвили, «Самопомич» и отдельные внефракционные депутаты, цель которых теперь обозначилась более объемно – дестабилизация ситуации и досрочные выборы.
Политолог прогнозирует, что попытки дестабилизировать ситуацию будут перманентными, в том числе, во время рассмотрения во втором чтении законопроекта о деоккупации. Во всяком случае, их цели точно выходят за рамки озвученных трех пунктов.