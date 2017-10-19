валюта
СпецтемаГордон: «США выдвинули Украине условие, и два знаменитых украинца готовятся идти в президенты»

Политолог: уже очевидно, что Саакашвили и депутатам «Сапопомочи» нужна только дестабилизация и перевыборы

Политолог: уже очевидно, что Саакашвили и депутатам «Сапопомочи» нужна только дестабилизация и перевыборы
«Рух новых сил», депутаты «Сапопомочи» и отдельные внефракционные депутаты, заявившие, что и дальше будут поддерживать протест под Верховной Радой зачем-то пошли к администрации президента. В этой связи важно понимать, что изначально в акции, начавшейся 17 октября, участвовали 6 общественных организаций, 9 политических партий, 11 народных депутатов. Основные требования участников акции: новый избирательный закон, отмена или ограничение депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметила политолог Олеся Яхно-Белковская.

Она отмечает, что после того, как часть решений была рассмотрена в Верховной Раде, а по остальным обозначена дальнейшая логика, большая часть участников вышла из акции. Остались только «Рух новых сил» Саакашвили, «Самопомич» и отдельные внефракционные депутаты, цель которых теперь обозначилась более объемно – дестабилизация ситуации и досрочные выборы.

Политолог прогнозирует, что попытки дестабилизировать ситуацию будут перманентными, в том числе, во время рассмотрения во втором чтении законопроекта о деоккупации. Во всяком случае, их цели точно выходят за рамки озвученных трех пунктов.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Гааге Украине не удалось доказать очевидное, – эксперт

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
19 окт 2017
7226

Олешко: это фиаско Тимошенко и «Оппоблока», которым не нужны реформы

Сегодня случилось то, чего не смогла сделать ни одна власть, ни одни популисты. Провластный партии БПП и Народный фронт в очередной раз доказали, что могут объединиться ради проведения европейских

18 окт 2017
7177

Эксперт: первым делом, как Саакашвили придет к власти, он объявит дефолт

МВФ объявил о неудаче в переговорах с Украиной. Транш этого года под угрозой срыва, поскольку Верховная Рада и правительство должны в течении одного месяца сделать то, что они не делали за 3 года, а

19 окт 2017
6693

В канализации Лондона специалисты обнаружили страшную находку

В одном из самых старых коллекторов Лондона специалисты обнаружили огромный сгусток зловонного жира – этот сгусток состоял из использованных памперсов, слипшихся салфеток и другого вонючего мусора,

Последние новости

Политолог: уже очевидно, что Саакашвили и депутатам «Сапопомочи» нужна только дестабилизация и перевыборы

Ким Ахеджаков: с Антимайданом, который оккупировал Мариинский парк, можно бороться только одним способом

Политолог: у митингующих только два варианта – расходиться или пробовать повышать ставки, но они больше специалисты по блефу

Путин дал понять, что война между Украиной и Россией затянется на долгие десятилетия

Сторонники Саакашвили остаются в палаточном городке

Организаторы протестов начали перекладывать друг на друга ответственность за провокации и насилие под Радой

НПУ: в Днепропетровской области обнаружен полный гранат КаМАЗ

Политолог: 5% ВВП на оборону и 5% ВВП на здравоохранение – это принципиальные моменты национальной безопасности

Прежде чем сбрасывать «преступный режим Порошенко», некоторым товарищам не мешало бы сделать несколько важных дел, – блогер

Ирина Луценко пояснила, почему Порошенко хочет отменить неприкосновенность депутатов Верховной Рады

Что решила Рада с вопросом о лишении нардепов неприкосновенности?

Россия официально предъявила обвинение украинцу Грибу

В «Укрпочте» повысили тарифы

В Днепропетровской области обнаружен КАМаз, переполненный боевыми гранатами

Киев и Будапешт достигли договоренности по имплементации закона «Об образовании»

Если будет воля Розенблата, пиар НАБУ обойдется государству в солидную сумму, – политолог

Ахметов понесет большие убытки: фемида лишила «ЕСУ» «Укртелекома»

В одной из школ Донецкой области массово отравились дети

Украина и Венгрия нашли «общий язык» в законе об образовании

В НАБУ прокомментировали инцидент с Розенблатом в аэропорту

 Новости за день