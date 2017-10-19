Сторонники Саакашвили остаются в палаточном городке

Насколько известно, организаторы акции под Радой выставили Петру Порошенко ряд требований, в частности подать проект закона об Антикоррупционном суде, подчеркивая, что конкретные шаги сделаны только лишь по одному из трех требований, а именно – неприкосновенности. Также отмечается, что сторонники экс-губернатора приняли решение остаться в палаточном городке. Все остальные участники будут добиваться поставленных задач собственными методами.
Как заявлял Егор Соболев, в 20 часов 15 минут участники протеста должны были направиться к зданию АП. Как известно, ранее также сообщалось, что в Интернете было обнародовано видео, на котором запечатлено нападение на сотрудников правоохранительных органов со стороны участников акций под зданием парламента, 17 октября 2017 года.