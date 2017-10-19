валюта
СпецтемаГордон: «США выдвинули Украине условие, и два знаменитых украинца готовятся идти в президенты»

Сторонники Саакашвили остаются в палаточном городке

Сторонники Саакашвили остаются в палаточном городкеСторонники бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистраци Михаила Саакашвили приняли решение остаться в палаточном городке под зданием парламента Украины, о чем информирует replyua.net.

Насколько известно, организаторы акции под Радой выставили Петру Порошенко ряд требований, в частности подать проект закона об Антикоррупционном суде, подчеркивая, что конкретные шаги сделаны только лишь по одному из трех требований, а именно – неприкосновенности. Также отмечается, что сторонники экс-губернатора приняли решение остаться в палаточном городке. Все остальные участники будут добиваться поставленных задач собственными методами.

Как заявлял Егор Соболев, в 20 часов 15 минут участники протеста должны были направиться к зданию АП. Как известно, ранее также сообщалось, что в Интернете было обнародовано видео, на котором запечатлено нападение на сотрудников правоохранительных органов со стороны участников акций под зданием парламента, 17 октября 2017 года.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Гааге Украине не удалось доказать очевидное, – эксперт

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
19 окт 2017
7226

Олешко: это фиаско Тимошенко и «Оппоблока», которым не нужны реформы

Сегодня случилось то, чего не смогла сделать ни одна власть, ни одни популисты. Провластный партии БПП и Народный фронт в очередной раз доказали, что могут объединиться ради проведения европейских

18 окт 2017
7177

Эксперт: первым делом, как Саакашвили придет к власти, он объявит дефолт

МВФ объявил о неудаче в переговорах с Украиной. Транш этого года под угрозой срыва, поскольку Верховная Рада и правительство должны в течении одного месяца сделать то, что они не делали за 3 года, а

19 окт 2017
6693

В канализации Лондона специалисты обнаружили страшную находку

В одном из самых старых коллекторов Лондона специалисты обнаружили огромный сгусток зловонного жира – этот сгусток состоял из использованных памперсов, слипшихся салфеток и другого вонючего мусора,

Последние новости

Политолог: уже очевидно, что Саакашвили и депутатам «Сапопомочи» нужна только дестабилизация и перевыборы

Ким Ахеджаков: с Антимайданом, который оккупировал Мариинский парк, можно бороться только одним способом

Политолог: у митингующих только два варианта – расходиться или пробовать повышать ставки, но они больше специалисты по блефу

Путин дал понять, что война между Украиной и Россией затянется на долгие десятилетия

Сторонники Саакашвили остаются в палаточном городке

Организаторы протестов начали перекладывать друг на друга ответственность за провокации и насилие под Радой

НПУ: в Днепропетровской области обнаружен полный гранат КаМАЗ

Политолог: 5% ВВП на оборону и 5% ВВП на здравоохранение – это принципиальные моменты национальной безопасности

Прежде чем сбрасывать «преступный режим Порошенко», некоторым товарищам не мешало бы сделать несколько важных дел, – блогер

Ирина Луценко пояснила, почему Порошенко хочет отменить неприкосновенность депутатов Верховной Рады

Что решила Рада с вопросом о лишении нардепов неприкосновенности?

Россия официально предъявила обвинение украинцу Грибу

В «Укрпочте» повысили тарифы

В Днепропетровской области обнаружен КАМаз, переполненный боевыми гранатами

Киев и Будапешт достигли договоренности по имплементации закона «Об образовании»

Если будет воля Розенблата, пиар НАБУ обойдется государству в солидную сумму, – политолог

Ахметов понесет большие убытки: фемида лишила «ЕСУ» «Укртелекома»

В одной из школ Донецкой области массово отравились дети

Украина и Венгрия нашли «общий язык» в законе об образовании

В НАБУ прокомментировали инцидент с Розенблатом в аэропорту

 Новости за день