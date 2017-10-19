НПУ: в Днепропетровской области обнаружен полный гранат КаМАЗ

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Сотрудники правоохранительных органов в Днепропетровской области обнаружили в регионе транспортное средство – военный грузовик КаМАЗ, в кузов которого были загружены больше, чем семь сотен боевых гранат. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Национальной полиции Украины, пишет replyua.net.В сообщении ведомства говорится: «В 20 часов 30 минут, 18 октября в поселке Андроновка на блокпосту в ходе осмотра военного грузового автомобиля бойцы работника полка полиции особого назначения нашли 559 гранат РГД-5 и 187 гранат Ф-1 с запалами, а также два гранатомета РПГ-22. Примечательно, что в сопроводительных документах было указано значительно меньшее количество гранат».Согласно со словами водителя транспортного средства, он не имеет абсолютно никакого отношения к загрузке боеприпасов. Ему только дали накладную и указали, куда нужно ехать. Сейчас решается вопрос о том, чтобы внести данный факт в Единый реестр с предварительной правовой квалификацией в соответствии с частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины - «Незаконное обращение с оружием, взрывными веществами или боевыми припасами». Также известно, что военная прокуратура Днепропетровского гарнизона будет осуществлять процессуальное руководство.