валюта
СпецтемаГордон: «США выдвинули Украине условие, и два знаменитых украинца готовятся идти в президенты»

Политолог: 5% ВВП на оборону и 5% ВВП на здравоохранение – это принципиальные моменты национальной безопасности

Политолог: 5% ВВП на оборону и 5% ВВП на здравоохранение – это принципиальные моменты национальной безопасности
Несмотря на то, что оппозиционеры во главе с лидером «Оппоблока» Вилкулом вчера рассказывали о том, что сегодня медреформа не будет проголосована, в парламенте нашлось 240 голосов «за» медреформу. На самом деле вряд ли кто из депутатов не уверен, что с медицинской отраслью что-то необходимо делать. Если не погружаться в профессиональные детали, есть один однозначно позитивный момент: увеличение финансирования отрасли в 2018 году до 113, 9 миллиардов гривен. А всего лишь 4 года назад, еще до начала войны, на здравоохранение закладывали 9 с небольшим миллиардов, тогда считали, что отрасль нормально выживет. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал известный украинский политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, 5% ВВП на оборону и 5% ВВП на здравоохранение – это принципиальные моменты национальной безопасности. И то, и то направлено на одну задачу: чтобы уменьшить количество неоправданных смертей. Конечно, все еще будет меняться и совершенствоваться, но эти реформы одновременно взяли и перевернули целый пласт социальных обязательств государства перед гражданами, изменили позицию государства в основных вопросах. То, что следовало изменить немедленно, как только Украина перестала быть «советской социалистической», но лучше поздно, чем никогда.

Политолог отмечает, что активная деятельность граждан только начинается, потому что это граждане должны внимательно отслеживать ситуацию, фиксировать несоответствия и требовать их исправления. Это – гражданская ответственность – единственный действенный рычаг, чтобы каждая из внедренных реформ начала так, как нужно работать.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Гааге Украине не удалось доказать очевидное, – эксперт

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
18 окт 2017
10252

Портніков: ви навіть уявити не можете, чого вимагають протестувальники під Радою

На думку Віталія Портнікова, ті, хто зараз мітингує під Верховною Радою, навіть не усвідомлюють у чому полягає суть однієї з їх вимог, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис,

18 окт 2017
8105

Ахеджаков: Игорь Валериевич пошел ва-банк – 5 миллиардов долларов он даже, если захочет отдать, не сможет

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Ким Ахеджаков в своем блоге пишет о том, что все мы помним, как 20 партий за месяц анонсировали мегасобытие -мегапротест! Постоянно говорилось

18 окт 2017
6683

Нусс: подивіться на чергову брехню від зажерливих псевдоопозиціонерів

За словами політичного аналітика Павла Нусса, політики, які гордо іменують себе опозицією, насправді працюють на інтереси Кремля, обманюючи свій електорат і маніпулюючи їх думкою, - про це інформує

18 окт 2017
6669

Эксперт: первым делом, как Саакашвили придет к власти, он объявит дефолт

МВФ объявил о неудаче в переговорах с Украиной. Транш этого года под угрозой срыва, поскольку Верховная Рада и правительство должны в течении одного месяца сделать то, что они не делали за 3 года, а

Последние новости

Организаторы протестов начали перекладывать друг на друга ответственность за провокации и насилие под Радой

НПУ: в Днепропетровской области обнаружен полный гранат КаМАЗ

Политолог: 5% ВВП на оборону и 5% ВВП на здравоохранение – это принципиальные моменты национальной безопасности

Прежде чем сбрасывать «преступный режим Порошенко», некоторым товарищам не мешало бы сделать несколько важных дел, – блогер

Ирина Луценко пояснила, почему Порошенко хочет отменить неприкосновенность депутатов Верховной Рады

Что решила Рада с вопросом о лишении нардепов неприкосновенности?

Россия официально предъявила обвинение украинцу Грибу

В «Укрпочте» повысили тарифы

В Днепропетровской области обнаружен КАМаз, переполненный боевыми гранатами

Киев и Будапешт достигли договоренности по имплементации закона «Об образовании»

Если будет воля Розенблата, пиар НАБУ обойдется государству в солидную сумму, – политолог

Ахметов понесет большие убытки: фемида лишила «ЕСУ» «Укртелекома»

В одной из школ Донецкой области массово отравились дети

Украина и Венгрия нашли «общий язык» в законе об образовании

В НАБУ прокомментировали инцидент с Розенблатом в аэропорту

Песков опроверг причастность Кремля к предвыборной кампании Собчак

Ирина Геращенко: Левченко никогда бы не собрал под своим законопроектом 158 подписей без голосов БПП и Народного фронта

СМИ: НАБУ задержало Розенблата в аэропорту перед вылетом в Германию

Cуд принял окончательное решение арестовать виновницу аварии в Харькове, и теперь ей грозит 10 лет тюрьмы

В Донецкой области задержан наемник «Оплота», вербовавший украинцев в «ДНР»

 Новости за день