Политолог: 5% ВВП на оборону и 5% ВВП на здравоохранение – это принципиальные моменты национальной безопасности

Несмотря на то, что оппозиционеры во главе с лидером «Оппоблока» Вилкулом вчера рассказывали о том, что сегодня медреформа не будет проголосована, в парламенте нашлось 240 голосов «за» медреформу. На самом деле вряд ли кто из депутатов не уверен, что с медицинской отраслью что-то необходимо делать. Если не погружаться в профессиональные детали, есть один однозначно позитивный момент: увеличение финансирования отрасли в 2018 году до 113, 9 миллиардов гривен. А всего лишь 4 года назад, еще до начала войны, на здравоохранение закладывали 9 с небольшим миллиардов, тогда считали, что отрасль нормально выживет. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал известный украинский политолог Алексей Голобуцкий.
По его словам, 5% ВВП на оборону и 5% ВВП на здравоохранение – это принципиальные моменты национальной безопасности. И то, и то направлено на одну задачу: чтобы уменьшить количество неоправданных смертей. Конечно, все еще будет меняться и совершенствоваться, но эти реформы одновременно взяли и перевернули целый пласт социальных обязательств государства перед гражданами, изменили позицию государства в основных вопросах. То, что следовало изменить немедленно, как только Украина перестала быть «советской социалистической», но лучше поздно, чем никогда.
Политолог отмечает, что активная деятельность граждан только начинается, потому что это граждане должны внимательно отслеживать ситуацию, фиксировать несоответствия и требовать их исправления. Это – гражданская ответственность – единственный действенный рычаг, чтобы каждая из внедренных реформ начала так, как нужно работать.