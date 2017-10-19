Что решила Рада с вопросом о лишении нардепов неприкосновенности?

Как известно, за данные решения свои голоса отдали 336 и 328 народных депутатов соответственно. Ранее сообщалось, что проект закона №7203 был внесен в Верховную Раду Украины президентом Петром Порошенко 17 октября. Согласно с документом предлагается убрать из Конституции Украины с 2020 года норму, в соответствии с которой народные избранники без согласия Рады не могут быть привлечены к уголовной ответственности, арестованы или даже задержаны.
Что касается другого документа, №6773, автором которого является внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Юрий Левченко и некоторые другие парламентарии, то законопроект предлагает внести аналогичные изменения в Основной закон, но только сразу же после того, как документ будет принят и вступит в силу.