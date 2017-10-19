В «Укрпочте» повысили тарифы

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное урегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), согласовала повышение с 1 января 2018 года предельной стоимости универсальных услуг почтовой связи примерно на 16%. Как передает replyua.net, об этом сообщает пресс-служба комиссии. В частности, известно, что инициатором рассмотрения вопроса стала «Укрпочта» с учетом вступления в силу новой редакции порядка регулирования тарифов на универсальные услуги почтовой связи, а также из-за роста себестоимости услуг. В пресс-службе НКРСИ также напомнили, что это является причиной для пересмотра тарифов.
Таким образом, предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи выросли примерно на 16%, а точнее: на пересылку почтовых отправлений в пределах Украины на 12,3% и в иностранные государства — на 43,2%. Согласование роста тарифов было передано на государственную регистрацию в Министерство юстиции.
Как известно, о намерении повысить тарифы уже с первого ноября текущего года сообщила компания «Воля». В пресс-службе провайдера отмечается, что такой шаг позволит модернизировать оборудование.