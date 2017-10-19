В Днепропетровской области обнаружен КАМаз, переполненный боевыми гранатами

Представители полка полиции особого назначения в Днепропетровской области остановили КамАЗ, в котором находились неучтенные гранаты .Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП области. Отмечается, что военное транспортное средство с боевыми припасами было остановлено в районе выезда в область на блокпосте в селе Андроновка. «В процессе осмотра транспортного средства работники полка полиции особого назначения обнаружили 559 гранат РГД-5 и 187 гранат Ф-1 с запалами, а также два гранатомета РПГ-22», — говорится в сообщении.
Стало известно, что у водителя при себе находились сопроводительные документы только на часть груза. По его словам, он никаким образом не причастен к отгрузке груза, он получил накладную и ехал к месту назначения. В настоящее время решается вопрос относительно внесения сведений в Единый реестр с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).
Напомним, что за последние сутки ситуация в районе антитеррористической операции обострилась. Из-за интенсивных обстрелов пророссийских боевиков погиб один украинский военный.