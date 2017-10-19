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Киев и Будапешт достигли договоренности по имплементации закона «Об образовании»

Киев и Будапешт достигли договоренности по имплементации закона «Об образовании»
Глава украинского внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин сообщил о планах Киева и Будапешта начать совместную работу для наработки механизма имплементации принятого Верховной Радой закона «Об образовании», передает replyua.net.

«Суть главной идеи заключается в том, что мы будем совместно работать, совместно, с основой на нашу договоренность, проводить работу над механизмом внедрения этого закона. Безусловно, до окончания переходного периода нам необходимо достичь взаимных договоренностей»,- отметил украинский министр, выступая на совместном брифинге в Киеве, в котором также принимали участие глава Министерства образования Украины Лилия Гриневич и министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог.

Стоит напомнить, что 28 сентября начал официально действовать закон Украины «Об образовании». В частности, законом определяется, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, однако, исходя из образовательной программы, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.
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