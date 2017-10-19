Ахметов понесет большие убытки: фемида лишила «ЕСУ» «Укртелекома»

Как информирует replyua.net, своим решением, принятым 19 октября фемида разорвала заключенный в марте 2011-го по итогам приватизационного конкурса договор о купле-продаже акций «Укртелекома» предприятием, принадлежащим Ринату Ахметову «ЕСУ». Другими словами, суд исковые требования Фонда государственного имущества были удовлетворены судом.
Кроме того, фемида приняла решение обязать «Экспортно-импортный банк Украины» списать со счета «ЕСУ» пакет акций ПАО «Укртелеком». Более того, суд постановил взыскать с предприятия Рината Ахметова пеню в размере 2,17 миллиарда гривен, которая была начислена за ненадлежащее выполнение договора купли-продажи пакета акций. В свою очередь компания «ЕСУ» уже заявила о своем намерении подать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. У Ахметова имеют мнение, что с Фондом государственного имущества можно найти компромисс по выполнению приватизационных обязательств. Также в «ЕСУ» подчеркнули, что постановление фемиды первой инстанции не повлияет на текущую работу «Укртелекома».