В одной из школ Донецкой области массово отравились дети

Как информирует replyua.net, дети, учащиеся в школе №12 города Краматорска обратились в больницу с жалобами на тошноту и повышенную температуру. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона. В сообщении ведомства говорится: «18 октября в инфекционное отделение городской больницы поступили школьники с жалобами на повышенную температуру тела и тошноту. Кроме этого у детей были жалобы на общую слабость организма и нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Госпитализации подверглись семь человек, учащиеся в общеобразовательной школе №12».
Уже на следующий день, 19 октября еще два человека также были госпитализированы. Причем состояние последних медики оценивают средней тяжести. Жизни школьников ничего не угрожает. В настоящее время осуществляется весь комплекс мероприятий по выяснению причины массового заболевания школьников в Краматорске.