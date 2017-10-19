Украина и Венгрия нашли «общий язык» в законе об образовании

Как информирует replyua.net, по словам чиновника между сторонами была достигнута договоренность, что модель, по которой будут обучаться дети в венгерских школах Украины, будет нарабатываться во время консультаций с общинами Венгрии. В том числе сообщается, что также стороны договорились о возможных корректировках процесса обучения, которые будут внесены в редакцию закона «Об общем среднем образовании», планы по ученичеству для соответствующих школ, а также в новые учебники и методики подготовки учителей.
Помимо прочего Украина и Венгрия также договорились о том, что наша страна до выводов комиссии Европы за демократию через право по закону об образовании не будут осуществлять односторонних шагов по изменению процесса в школах Украины для венгерских детей. Стоит отметить, что при всем этом украинская сторона придерживается позиции о нужде в расширении изучения национального языка Украины. В связи с этим наше государство будет увеличивать количество часов обучения украинскому языку, а в будущем и часов обучения других предметов на украинском языке.