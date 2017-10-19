В НАБУ прокомментировали инцидент с Розенблатом в аэропорту

В ведомстве прокомментировали инцидент с народным избранником, который произошел в столичном аэропорту так: «Были проведены следственные действия. Никто народного депутата Розенблата не задерживал. Позже будет больше подробностей на этот случай».
Как ранее сегодня сообщало издание, народный депутат Верховной Рады Украины не смог вылететь в запланированный рейс сообщением Украина – Германия по той причине, что его остановили сотрудники Национального антикоорупционного бюро Украины. Сам же политик в своем «Фейсбуке» написал что, несмотря на то, что он предупреждал ведомство о своем намерении покинуть страну на три дня и даже предоставил НАБУ копии билетов в два конца, «бесрпедел продолжается». Также ранее сообщалось, что Соломенский районный суд столицы Украины избрал для парламентария меру пресечения в виде семи миллионов гривен залога. Фемида обвиняет депутата в получении взятки в сумме 285 тысяч долларов США.