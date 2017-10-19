Ирина Геращенко: Левченко никогда бы не собрал под своим законопроектом 158 подписей без голосов БПП и Народного фронта

Нардеп-свободовец Юрий Левченко публично обвинил президента Петра Порошенко в том, что, якобы тот взял полностью текст своего законопроекта о отмене депутатской неприкосновенности с документа, который еще летом предложил на рассмотрение парламента сам Левченко.
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко парировала заявление Левченко, заявив, что всегда голосовала за отмену депутатской неприкосновенности, когда этот вопрос выносился на повестку дня сессии. И в предыдущем созыве, и в этом. «Я, кстати, подписала соответствующий законопроект Левченко о снятии неприкосновенности летом, из-за своих собственных убеждений, из-за позиции – необходимости ограничения депутатской неприкосновенности», – отметила Геращенко.
Вице-спикер также заявила, что Левченко никогда бы не собрал под своим законопроектом 158 подписей без голосов БПП и Народного фронта. Ирина Геращенко высказал возмущение словами Левченко в его выступлении, что вроде депутаты голосуют под давлением. «Эта постоянная ложь, манипуляции, популизм в каждом слове просто возмущают. Вряд ли депутат или несколько депутатов могут претендовать говорить от имени всего народа. Надеюсь, народ все это слышит – и делает выводы», – подытожила Геращенко.