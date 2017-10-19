СМИ: НАБУ задержало Розенблата в аэропорту перед вылетом в Германию

Как информирует replyua.net, Розенблат написал: «Я сам лично ставил в известность НАБУ о том, что имею намерения покинуть Украину на три дня, хотя на самом деле я не был обязан сообщать об этом. Ведь в настоящее время какие-либо запреты на счет моего передвижения отсутствуют. При всем этом я добавил к своему сообщению НАБУ копии билетов в обе стороны. Однако в Национальном антикоррупционном бюро Украины свои порядки и законы. Продолжается произвол!». При этом, в чем именно состоит этот самый произвол, народный депутат не уточнил.
Как известно, согласно информации издания «Левый берег», народный депутат ВРУ Борислав Розенблат был задержан в аэропорту «Жуляны» сотрудниками НАБУ в момент, когда политик хотел вылететь в Германию. В соответствии с данными СМИ, политик имел при себе бриллианты и золото.