Cуд принял окончательное решение арестовать виновницу аварии в Харькове, и теперь ей грозит 10 лет тюрьмы

В ужасном ДТП 18 октября 2017 года, в Харькове по улице Сумской пострадали 11 человек, из которых 6 умерли, и 5 получили разной степени травмы. За рулем смертоносного внедорожника была молодая девушка – Алена Зайцева. Как выяснилось позже, девушка приходится сводной сестрой Дмитрия Зайцева, экс-заместителя прокурора Черкасской области (времен Пшонки). Об этом сообщает replyua.net.
Сегодня суд принял окончательное решение арестовать виновницу аварии, и теперь ей грозит 10 лет заключения в местах лишения свободы. Кроме вскрывшихся ранних нарушений правил дорожного движения Зайцевой, в сети интернет появилось видео с камер наблюдения, на котором видно смертельное ДТП со всеми деталями происшествия.
Водителем Volkswagen Touareg, в который врезалась Алена Зайцева и отрикошетилась в толпу прохожих, оказался бизнесмен Геннадий Дронов. Мужчина является владельцем магазинов продуктов питания и изделий из табака. Сотрудники полиции сообщили, что мужчина не получил серьезных телесных повреждений в результате этой страшного ДТП, и продолжал находиться на месте аварии, помогая сотрудникам полиции в составлении документации.