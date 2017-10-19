В Донецкой области задержан наемник «Оплота», вербовавший украинцев в «ДНР»

Сотрудники полиции остановили молодого человека, который ехал с оккупированной территории для оформления документов. В ходе проверки оказалось, что в 2016 году наемник был в рядах бандофрмирования «Оплот», работал в отделе кадров и занимался отбором рекрутов в ряды «Донецкой народной республики». В свою очередь сам задержанный рассказал, что в НВФ «Оплот» он вступил вынужденно, из-за безработицы. До вступления в ряды преступников парень проживал в Горловке с матерью и был безработным. Потом, получив от соседа информацию, что на службе в «ДНР» можно заработать деньги, причем не малые, решил попробовать. Он был направлен на работу в Макеевку, где получал за месяц десять тысяч рублей.
Он решил оставить свою службу тогда, когда пришло время брать огнестрельное оружие в руки. 23-летний задержанный возвратился домой и поступил в одно из высших учебных заведений в Горловке. Правоохранители начали уголовное преследование по данному факту по части первой статьи 260 УК Украины – «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». За сделанные преступления задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.