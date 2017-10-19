В крови «мажорки» смертоносного харьковского внедорожника алкоголь не выявлен

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Вечер 18 октября в Харькове оказался фатальным для нескольких людей, которые проходили по Сумской улице. Около 9 часов вечера произошло ДТП, где Lexus вылетел на тротуар после удара с Volkswagen, который заезжал на перекресток. В аварии погибли 6 человек и 5 получили травмы разной степени. Среди пострадавших была и женщина на 7-м месяце беременности. Как позже сообщила глава облгосадминитрации Харькова Юлия Светличная, беременность удалось сохранить.Водителем смертоносного автомобиля оказалась 20-ти летняя приемная дочь харьковского бизнесмена – Алена Зайцева. Сначала очевидцы аварии предположили, что девушка была за рулем в пьяном состоянии. Но позже работники Нацполиции сообщили, что в крови Алены Зайцевой алкоголь не был обнаружен, следовательно, девушка была трезвой.Как оказалось, девушка уже не раз нарушала правила, и зимой в 2016 году уже засветилась на одном видео проезжая на высокой скорости на красный свет. Очевидцы утверждают, что перед ДТП девушка не просто ехала, а «летела» по улице, не замечая других машин и дорожных знаков. По делу Алены Зайцевой открыто уголовное производство, и теперь ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Но вернет ли это жизни невинных погибших в аварии…