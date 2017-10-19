Депутатам-миллионерам, имеющим жилье в Киеве, выделили деньги на отель

Согласно информации журналистов проекта «Наші гроші», 27 народных избранников, которые получили средства на аренду отеля, имеют собственное жилье в Киеве или пригороде, передает replyua.net. Судя по информации официальных документов, в минувшем году было потрачено 29 миллионов гривен средств из бюджета для выплаты компенсации аренды жилья и найма гостиничных номеров для 187 народных депутатов.
В перечне 27 народных депутатов, которые имеют жилье в Киев, но которые взяли компенсации за проживание в отеле, оказались нардеп-миллионер Евгений Геллер, который владеет домом площадью 1000 кв. м в Козине; Дмитрий Добкин из «Оппозиционного блока», жена которого имеет две квартиры в Киеве; нардеп от БПП Руслан Сольвар, записавший всю недвижимость на мать.
Кроме того, гостиничный номер попросил и скандально известный Максим Поляков, хотя его жена Марина владеет квартирой в Киеве. Еще 12 парламентариев не получали компенсации за аренду отеля. Они не предоставили информации о жилье в Киеве или пригороде и живут неизвестно где. И всего два народных депутата снимают жилье за свой счет.