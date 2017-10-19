В Верховной Раде приняли медицинскую реформу

Сегодня украинские парламентарии во втором чтении поддержали реформу медицинской системы в Украине. Как передает replyua.net, во втором чтении и в целом за проект закона №6327 «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» свои голоса за данный документ отдали 240 депутатов.
Принятый документ внедряет государственные гарантии финансирования полученных пациентом медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного бюджета по принципу «деньги идут за пациентом».
В том числе, отныне будет введено понятие «государственного гарантированного пакета» — установленного объема медицинских услуг и лекарственных средств. ,Их государство должно финансировать по заранее согласованному единому тарифу. Его утверждение в Кабмине будет проводиться каждый год. Государственные финансовые гарантии будут предоставляться вне независимости от каких-либо дополнительных критериев всем гражданам Украины и тем, кто зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Украине. Кроме того, предусмотрено сохранение льгот для всех соответствующих категорий.