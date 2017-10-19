Политолог: депутаты поддержат президентский проект закона о снятии неприкосновенности

Как передает replyua.net, известный украинский политолог Виктор Таран в своем блоге сделал прогноз относительно сегодняшнего важного голосования в парламенте. Политолог прогнозирует, что медицинскую реформу депутаты поддержат, но с преимуществом всего в несколько голосов.
Что касается отмены депутатской неприкосновенности, то это голосование тоже поддержат подавляющим большинством, именно президентский вариант законопроекта. Будет получено положительное заключение. В следующем году парламент поддержит закон в целом. Виктор Таран отмечает, что выборы по «открытым спискам» – провалят все законопроекты. После этого Спикер направит их на доработку в комитет. Комитет доработает и еще до конца сессии он будет внесен в зал. Есть большая вероятность, что законопроект будет проголосован на этой сессии в первом чтении.
По голосованию за Антикоррупционный суд будет создана рабочая группа, которая наработает текст законопроекта. Есть большая вероятность, что и этот законопроект будет проголосован на этой сессии в первом чтении.