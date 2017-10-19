Завтра станут известными результаты расследования по взрывам в Калиновке

Уже завтра, 20 октября, члены комиссии, занимающейся расследованием пожара на арсенале в Калиновке Винницкой области, передадут главе украинского оборонного ведомства Степану Полтораку свои предварительные выводы. Как передает replyua.net
, такую информацию вчера представил Иван Руснак, занимающий должность первого заместителя министра обороны. Чиновник отметил, что оборонное ведомство неделю назад начало строить на базах и арсеналах инженерные сооружения закрытого типа. Ожидается, что в них будут помещены наиболее взрывоопасные снаряды.
«В военных условиях хранить боеприпасы на открытых площадках неправильно, поскольку у них нет защиты от любой диверсии», – отметил Руснак.
Как известно, вечером 26 сентября на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновке под Винницей начался взрыв снарядов, на которых находилось 83 тысячи тонн боевых припасов. После этого была проведена эвакуация трех десятков местных жителей, которые позже вернулись домой. В районе взрывов перекрыли воздушное пространство и внесли изменения в график движения поездов.
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