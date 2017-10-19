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Завтра станут известными результаты расследования по взрывам в Калиновке

Завтра станут известными результаты расследования по взрывам в КалиновкеУже завтра, 20 октября, члены комиссии, занимающейся расследованием пожара на арсенале в Калиновке Винницкой области, передадут главе украинского оборонного ведомства Степану Полтораку свои предварительные выводы. Как передает replyua.net, такую информацию вчера представил Иван Руснак, занимающий должность первого заместителя министра обороны. Чиновник отметил, что оборонное ведомство неделю назад начало строить на базах и арсеналах инженерные сооружения закрытого типа. Ожидается, что в них будут помещены наиболее взрывоопасные снаряды.

«В военных условиях хранить боеприпасы на открытых площадках неправильно, поскольку у них нет защиты от любой диверсии», – отметил Руснак.

Как известно, вечером 26 сентября на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновке под Винницей начался взрыв снарядов, на которых находилось 83 тысячи тонн боевых припасов. После этого была проведена эвакуация трех десятков местных жителей, которые позже вернулись домой. В районе взрывов перекрыли воздушное пространство и внесли изменения в график движения поездов.
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